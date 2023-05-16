Німецька компанія Hensoldt виготовить шість радарів TRML-4D для України

Компанія планує поставити ще шість своїх радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України.

У рамках замовлення на суму понад 100 млн євро радари будуть доставлені в другій половині року після навчання українських операторів.

Hensoldt вже має кілька РЛС TRML-4D за контрактом для України у складі системи ППО IRIS-T SLM.

"Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше зміцнять українську мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання в найкоротший термін", - сказав генеральний директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.