UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німецька компанія Hensoldt виготовить шість радарів TRML-4D для України

Фото: TRML-4D (hensoldt net)
Автор: Дмитро Браславський

У Німеччині планують виготовити ще шість радіолокаційних систем TRML-4D та передати їх для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії Hensoldt.

Компанія планує поставити ще шість своїх радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України.

У рамках замовлення на суму понад 100 млн євро радари будуть доставлені в другій половині року після навчання українських операторів.

Hensoldt вже має кілька РЛС TRML-4D за контрактом для України у складі системи ППО IRIS-T SLM.

"Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше зміцнять українську мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання в найкоротший термін", - сказав генеральний директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Ще у жовтні минулого року повідомлялось, що Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.

Уряд Німеччини почав працювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде містити системи ППО IRIS-T.

Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало українським військовим ще 34 пікапи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні