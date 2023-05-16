Німеччина передала ще 34 пікапи для ЗСУ

Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало українським військовим ще 34 пікапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.

Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні 3 тижні. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert @GermanyDiplo https://t.co/OyyqvYf1EN

"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини та військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

До того ж черговий пакет військової допомоги Україні від Німеччини буде містити системи ППО IRIS-T.

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