Німецька енергокомпанія хоче від "Газпрому" відшкодування збитків: що відомо

Як зазначено у повідомленні компанії, збитки від недопостачання газу з Росії сягають 11,6 млрд євро. Внаслідок порушення поставок з червня цьогоріч компанія була змушена закуповувати додаткові обсяги газу за вищою ціною, щоб продовжувати виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. У компанії очікують, що витрати на додаткові закупівлі газу зростатимуть до кінця 2024 року. Тож, Uniper подає на "Газпром" до суду і вимагає відшкодування збитків.

"Ми вимагаємо відшкодувати значні фінансові збитки. Йдеться про обсяги газу, які були погоджені з "Газпромом" за контрактом, але не були поставлені, і через які нам довелося закуповувати газ в інших постачальників за надзвичайно високими ринковими цінами, що триває й досі. Ми зазнали цих витрат, але вони не наша відповідальність", - зазначив гендиректор Uniper Клаус-Дітер Маубах.

Uniper ініціювала арбітражне провадження проти російського "Газпрому" у міжнародному арбітражі.

Крім того, компанія повідомляє, що у вересні підписала договір про продаж свого російського підрозділу Unipro покупцю з Росії, але угода все ще не схвалена відповідними органами РФ.

"Ми вжили всіх можливих кроків, щоб продати Unipro. У вересні ми навіть підписали угоду, щодо якої відтоді російські наглядові органи вжили заходів, аби дистанціюватися і від бізнесу за межами Росії, і від пов’язаних з цим ризиків", - підкреслив Маубах.

Правління німецької Uniper ініціювало процес подальшого розділення двох компаній, наскільки це можливо в юридичному і кадровому сенсах.