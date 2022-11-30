Немецкая энергокомпания хочет от "Газпрома" возмещения убытков: что известно

Как отмечается в сообщении компании, убытки от недоснабжения газа из России достигают 11,6 млрд евро. В результате нарушения поставок с июня этого года компания была вынуждена закупать дополнительные объемы газа по более высокой цене, чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами. В компании ожидают, что затраты на дополнительные закупки газа будут расти до конца 2024 года. Uniper подает на "Газпром" в суд и требует возмещения убытков.

"Мы требуем возместить значительные финансовые убытки. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с "Газпромом" по контракту, но не были поставлены, вследствие чего нам пришлось закупать газ у других поставщиков по чрезвычайно высоким рыночным ценам, что продолжается до сих пор. Мы понесли эти расходы, но они не наша ответственность", - отметил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Uniper инициировала арбитражное производство против российского "Газпрома" в международном арбитраже.

Кроме того, компания сообщает, что в сентябре подписала договор о продаже своего российского подразделения Unipro покупателю из России, но соглашение все еще не одобрено соответствующими органами РФ.

"Мы предприняли все возможные шаги, чтобы продать Unipro. В сентябре мы даже подписали соглашение, по которому с тех пор российские надзорные органы приняли меры, чтобы дистанцировваться и от бизнеса за пределами России, и от связанных с этим рисков", - подчеркнул. Мауби.

Правление немецкой Uniper инициировало процесс дальнейшего разделения двух компаний, насколько это возможно в юридическом и кадровом смыслах.