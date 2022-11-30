Німецька енергокомпанія хоче від "Газпрому" відшкодування збитків: що відомо
Німецька енергетична компанія Uniper подає до суду на російський "Газпром" через заподіяні збитки, які вона хоче відшкодувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Uniper.
Як зазначено у повідомленні компанії, збитки від недопостачання газу з Росії сягають 11,6 млрд євро. Внаслідок порушення поставок з червня цьогоріч компанія була змушена закуповувати додаткові обсяги газу за вищою ціною, щоб продовжувати виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. У компанії очікують, що витрати на додаткові закупівлі газу зростатимуть до кінця 2024 року. Тож, Uniper подає на "Газпром" до суду і вимагає відшкодування збитків.
"Ми вимагаємо відшкодувати значні фінансові збитки. Йдеться про обсяги газу, які були погоджені з "Газпромом" за контрактом, але не були поставлені, і через які нам довелося закуповувати газ в інших постачальників за надзвичайно високими ринковими цінами, що триває й досі. Ми зазнали цих витрат, але вони не наша відповідальність", - зазначив гендиректор Uniper Клаус-Дітер Маубах.
Uniper ініціювала арбітражне провадження проти російського "Газпрому" у міжнародному арбітражі.
Крім того, компанія повідомляє, що у вересні підписала договір про продаж свого російського підрозділу Unipro покупцю з Росії, але угода все ще не схвалена відповідними органами РФ.
"Ми вжили всіх можливих кроків, щоб продати Unipro. У вересні ми навіть підписали угоду, щодо якої відтоді російські наглядові органи вжили заходів, аби дистанціюватися і від бізнесу за межами Росії, і від пов’язаних з цим ризиків", - підкреслив Маубах.
Правління німецької Uniper ініціювало процес подальшого розділення двох компаній, наскільки це можливо в юридичному і кадровому сенсах.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Німеччини планує націоналізувати газову компанію Securing Energy for Europe, яка є колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому".
Крім того, ми писали, що Молдова звинуватила Росію, що вона використовує енергоресурси як "інструмент шантажу".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.