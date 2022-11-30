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Немецкая энергокомпания хочет от "Газпрома" возмещения убытков: что известно

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Германия, Среда 30 ноября 2022 18:18
Немецкая энергокомпания хочет от "Газпрома" возмещения убытков: что известно Фото: немецкая энергокомпания Uniper хочет от "Газпрома" возмещения убытков (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Немецкая энергетическая компания Uniper подает в суд на российский "Газпром" из-за причиненного ущерба, который она хочет возместить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Uniper.

Как отмечается в сообщении компании, убытки от недоснабжения газа из России достигают 11,6 млрд евро. В результате нарушения поставок с июня этого года компания была вынуждена закупать дополнительные объемы газа по более высокой цене, чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами. В компании ожидают, что затраты на дополнительные закупки газа будут расти до конца 2024 года. Uniper подает на "Газпром" в суд и требует возмещения убытков.

"Мы требуем возместить значительные финансовые убытки. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с "Газпромом" по контракту, но не были поставлены, вследствие чего нам пришлось закупать газ у других поставщиков по чрезвычайно высоким рыночным ценам, что продолжается до сих пор. Мы понесли эти расходы, но они не наша ответственность", - отметил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Uniper инициировала арбитражное производство против российского "Газпрома" в международном арбитраже.

Кроме того, компания сообщает, что в сентябре подписала договор о продаже своего российского подразделения Unipro покупателю из России, но соглашение все еще не одобрено соответствующими органами РФ.

"Мы предприняли все возможные шаги, чтобы продать Unipro. В сентябре мы даже подписали соглашение, по которому с тех пор российские надзорные органы приняли меры, чтобы дистанцировваться и от бизнеса за пределами России, и от связанных с этим рисков", - подчеркнул. Мауби.

Правление немецкой Uniper инициировало процесс дальнейшего разделения двух компаний, насколько это возможно в юридическом и кадровом смыслах.

Недавно РБК-Украина сообщало, что правительство Германии планирует национализировать газовую компанию Securing Energy for Europe, являющуюся бывшей дочерней компанией российского "Газпрома".

Кроме того, мы писали, что Молдова обвинила Россию в использовании энергоресурсов как "инструмент шантажа".

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