"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus

Скандал із прослуховуванням та зливом розмови німецьких офіцерів про розгортання ракет Taurus в Україні сколихнув Бундесвер. Західні ЗМІ пишуть про тиск, з яким зіткнувся канцлер Олаф Шольц, а також ставлять питання, як взагалі Росія змогла отримати запис.

Детальніше про скандал, який отримав назву Taurus-Leaks, та про те, чи вплине він на рішення Шольца про передачу Taurus нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації The Wall Street Journal, німецьких видань dpa, zdf, Bild, FAZ, заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністра оборони Бориса Пісторіуса, інших політиків та коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

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Taurus, підготовка та Кримський міст. Про що говорили німецькі офіцери

У п'ятницю, 1 березня, російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала перехоплення, надане "людьми в погонах". Це запис на 38 хвилин, знятий із віртуальної телеконференції. На ній командувач німецьких ВПС (Люфтваффе) Інго Герхартц, начальник відділу операцій та навчань Франк Грефе, а також співробітники центру повітряних операцій космічного командування з прізвищами Фенске та Фроштедте обговорюють поставки та застосування крилатих ракет Taurus в Україні.

Зазначимо, про їхню передачу Німеччину просять з травня 2023-го, але канцлер Олаф Шольц постійно відмовляє. Україна покладає великі надії на Taurus, які підвищать бойові можливості щодо знищення тилових російських баз і розглядаються як далекобійний засіб, який може зруйнувати Кримський міст.

Докладніше читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Як пише The Wall Street Journal, 19 лютого Герхарц провів секретну розмову з найвищими офіцерами Люфтваффе через систему онлайн-конференції. Один із учасників - Франк Грефе - приєднався до дзвінка із готельного номера в Сінгапурі. Командувач доручив підготувати презентацію для міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, як Берлін може доставити Taurus та як Україна може їх застосовувати. Офіцери докладно проаналізували, як можна атакувати Кримський міст, і підкреслили, що для обходу російської ППО та завдання критичних пошкоджень треба від 10 до 20 ракет.

"Немає реальної причини казати, що ми не зможемо цього зробити... Це залежить лише від політичних червоних ліній", - каже Герхарц.

Фото: командувач ВПС Німеччини Інго Герхарц обговорював з офіцерами поставки Taurus для України ( bundeswehr.de)

У німецькому арсеналі є близько 600 "таурусів", з яких близько 500, ймовірно, перебувають у робочому стані. Герхарц зазначає, що Німеччина може дозволити поставити 100 ракет двома партіями по 50 одиниць. На його думку, у більшій кількості немає сенсу, оскільки ця зброя не здатна переламати хід війни. Руйнування Кримського мосту стало б важливим стратегічним та політичним кроком, але навряд чи Україна зможе розвинути його у масштабний наземний наступ, вважає генерал.

"Це не змінить хід війни, ми маємо це чітко розуміти", - каже Герхарц.

Згідно з перехопленням, для удару по розвіданій цілі Україні знадобиться до 6 годин, якщо особовий склад буде підготовлений та отримає доступ до всієї необхідної інформації. За словами офіцерів, німецькі Військово-повітряні сили змоделювали місцевість навколо поля бою для Taurus, щоб допомогти Силам оборони обійти ППО біля ключових цілей, включаючи Кримський міст. Однак поширення топографічних даних нібито порушить заборону уряду Німеччини на участь у конфлікті, сказав один із офіцерів.

Навчання займе від двох тижнів до 4 місяців залежно від рівня точності та складності завдань. Герхарц також зазначає, що Шольц наполягає, щоб будь-яка поставлена ракета використовувалася без участі Бундесверу. Також на записі йдеться, що Taurus відносно легко можна інтегрувати під українські Су-24 або F-16, які, як очікується, будуть поставлені цього року.

Крім того, Герхарц зробив заяву про нібито присутність в Україні західних військових "у цивільному одязі, які говорять з американським акцентом". Також офіцери обговорюють, що Великобританія нібито має кілька осіб на місці у зв'язку з використанням поставлених ракет Storm Shadow. Офіційно Україна та партнери заперечують розміщення іноземних військових.

Витік був питанням часу? Як реагують Шольц та німецькі політики

Наступного дня Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) розпочало перевірку. У міноборони підтвердили справжність запису, який опублікувала російська сторона.

"Згідно з нашою оцінкою, розмова у Військово-повітряних силах була перехоплена. Поки ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в аудіо або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", - заявила речниця німецького відомства.

Це визнання посилює тиск на канцлера Шольца. Він неодноразово казав, що постачання ракет вимагатиме присутності німецьких військових. Однак голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер ("Зелені") зазначив, що з цього приводу "канцлер явно каже неправду". Наприклад, Південна Корея має 260 Taurus, але там немає солдатів Бундесверу. Судячи з запису, Герхарц теж не до кінця розуміє аргументи Шольца.

"Оскільки ніхто насправді не знає, чому канцлер щось блокує, виникають найхимерніші чутки", - заявив він і зазначив, що йому доводилося спростовувати неправдиві заяви про Taurus перед журналістами.

Таким чином Шольц опинився під перехресним вогнем. Опозиція погрожує створити комісію з розслідування, а блок ХДС/ХСС ставить під сумнів авторитет канцлера. Лідер регіональної групи ХСС Олександр Добриндт назвав ситуацію "подвійно дивною", а також приєднався до заклику партнерів Шольца по коаліції - "зелених" та "вільних демократів" (СвДП) - виступити з роз'ясненням у Бундестазі.

Канцлер, схоже, розуміє актуальність проблеми. За його словами, інцидент з перехопленням є "дуже серйозним питанням", яке потребує швидких пояснень.

"Саме тому зараз ми з'ясовуємо все ретельно, інтенсивно та швидко. Це дуже необхідно", - заявив він у суботу в кулуарах візиту до Ватикану.

Фото: Олаф Шольц опинився під тиском через витік розмови німецьких офіцерів (Getty Images)

Міністр оборони Борис Пісторіус назвав прослуховування елементом російської інформаційної війни та гібридною атакою на Німеччину.

"Це частина інформаційної війни, яку веде Володимир Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І, відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче", - сказав він і додав, що зараз не можна "піддатися Путіну".

Віце-голова парламентської групи "зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Путіна у дестабілізації обстановки та припустила, що найближчим часом інформаційні диверсії повторяться. Її однопартієць і голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Нотц каже про прецедент, надзвичайно небезпечний для Німеччини та союзників.

"Це показує, що Росія зараз використовує всі засоби, щоб політично розколоти, відволікти нас від інших розвідувальних операцій та перешкодити подальшій підтримці України. Контррозвідка має відреагувати на це у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - зазначив він.

Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликає до посилення заходів проти шпигунства. За її словами, витік розмови офіцерів має "покласти край нашій наївності". Вона вважає шпигунство частиною російського інструментарію гібридної війни і не здивована, що розмови прослуховуються.

"Це було лише питання часу, коли це стане надбанням громадськості", - сказала вона.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що недаремно між записом та зливом минуло майже два тижні. За його словами, росіяни чекали на загострення дискусії щодо Taurus та нові заяви про неприпустимість залучення Німеччини до російсько-української війни.

"Ось вони і дочекалися. Вони злили розмову, коли канцлер знову продемонстрував певну вразливість. І слід визнати, злили вдало, провели непогану операцію. Саме для того, щоб дискредитувати Шольца, оскільки розуміли, що на тлі його заяв це породить домисли про те, що Німеччина, мовляв, планує якісь воєнні дії. Спецоперація підтвердила, як думають у Росії, що канцлер має рацію, оскільки про це ж кажуть німецькі військові", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Прослуховування через WebEx. Як росіянам вдалося отримати запис

Витік став пропагандистською перемогою Кремля і підтвердженням того, що Берлін вразливий до російського шпигунства. Нагадаємо, у грудні було заарештовано офіцера служби зовнішньої розвідки BND за звинуваченням у передачі Росії даних про розміщені в Україні системи HIMARS та IRIS-T за 450 тисяч євро.

Щодо прослуховування, то слідству доведеться з'ясувати, як запис потрапив до рук росіян. Є підозра, що переговори проходили через незахищену лінію. Як пише dpa, офіцери використовували комунікаційну програму WebEx, а повідомлення про сеанс було відправлено на смартфони через стаціонарний телефон офісу Бундесверу.

"Є ознаки того, що використовувався недостатньо безпечний засіб зв'язку з огляду на зміст, який явно обговорювався. Це, серед іншого, предмет подальшого розслідування", - зазначила речниця міноборони в коментарі Bild.

Фото: міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що офіцери Бундесверу використовують WebEx, якщо спілкування передбачає низький рівень конфіденційності (Getty Images)

Як повідомляє онлайн-журнал Heise, WebEx не має наскрізного шифрування під час дозвону по телефону через браузер. І сам факт того, що співрозмовники не встановили зашифровану сполуку, є "фундаментальною проблемою безпеки". Офіційно інформацію щодо WebEx поки не підтверджено. Але Пісторіус заявив, що система застосовується для спілкування нижче за певний рівень конфіденційності.

Німецькі ЗМІ з посиланням на чиновників, знайомих із розслідуванням витоку, пишуть, що WebEx широко використовується військовими та іншими секретними відомствами. І крайній інцидент став "тривожним дзвіночком".

Мусієнко наголошує, що на Заході розгорнуто досить потужну російську шпигунську мережу.

"Росіяни стежать і намагаються прослуховувати вищих військових осіб Європи та інших країн. Їм важливо розуміти плани, розуміти, чого чекати, що їх може спіткати і таке інше. Безумовно, вони і надалі провадитимуть розвідувальну діяльність. Чи це означає, що будуть нові спроби? Звичайно. Але скажу, що на Заході це також розуміють. Якщо можна сказати, це завжди дорога із двостороннім рухом. Сподіваюся, Захід не буде мовчки за цим спостерігати", - додав експерт.

Скандал із прослуховуванням: наслідки для Шольца та України

У питанні далекобійних Taurus німецький канцлер вже кілька місяців перебуває під тиском. Як і партнери з коаліції, так і західні союзники наполягають на передачі ракет Україні. У якийсь момент Британія пропонувала взяти на себе лідерство та передати Taurus від себе, щоб захистити Шольца від звинувачень у непослідовності.

Фото: характеристики ракети Taurus (інфографіка РБК-Україна)

Зараз на нього давить і Росія. Після витоку з детальним обговоренням атак російські офіційні особи обрушилися з нападками на Німеччину та пригрозили відплатою, якщо вона стане "учасником воєнних дій". І це, як мінімум, насторожує, оскільки Олаф Шольц побоювався і продовжує побоюватися Росії, пояснює Олександр Мусієнко.

"Росія намацала больову точку канцлера, який вважає передачу ракет прямою участю Німеччини у війні. Ми бачимо, що Москва свідомо провела операцію, щоб у Берліна взагалі не виникало таких бажань. Тому дуже сумнівно, що позитивне для нас рішення буде прийняте. Швидше за все, його буде відкладено на значний термін", - розповів він РБК-Україна.

З урахуванням того, що Шольц постійно називає нові аргументи, злив розмови офіцерів Люфтваффе не тільки відстрочить поставки, а й у принципі унеможливить їх за цього канцлера. Тобто фактична відмова запустить внутрішні процеси, які можуть призвести до його відставки.

"Він залишався непохитним, незважаючи на позицію Бундестагу та партнерів щодо коаліції, він все одно її не підтримав. А зараз у нього з'явилися інструменти, щоб максимально відкладати рішення. Як мінімум доти, доки триватиме розслідування. Як мені здається, він буде використовувати цей аргумент, щоб не передавати Taurus", - наголосив Мусієнко.

Побічно про це свідчить сьогоднішня заява Шольця. Крім далекобійності ракет у 500+ км, які "можуть дістати цілі в Москві", і нібито необхідності розміщення військових Бундесверу в Україні, до аргументів проти додалося питання контролю.

"Неможливо, щоб система з далеким радіусом ураження постачалася без думок про те, яким має бути контроль над цим озброєнням. А якщо ви хочете мати контроль, що можливо лише за участю німецьких військовослужбовців, то це цілком виключено. Я зробив цю заяву дуже чітко. Я канцлер, тож буде так", - заявив він.