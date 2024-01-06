У Німеччині зростає політичний тиск на Шольца з вимогою передати Taurus Україні

Політики з партій-партнерів по коаліції, "зелених" і вільних демократів (ВДП), а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), наголосили на необхідності Taurus і висунули серйозні звинувачення проти Шольца.

"Постачання крилатих ракет Taurus Україні давно назріло. Найефективніший захист від російських авіаударів - це обстріл цілей на російській території і на окупованих територіях на сході України, звідки Росія завдає своїх ударів", - заявила прессекретарка "зелених" у Бундестазі з питань оборони Сара Нанні.

Вона зазначила, що поки що Україна не має в своєму розпорядженні необхідного для цього обладнання, не в останню чергу через те, що Берлін не постачає крилаті ракети Taurus.

"Це небажання виходить здебільшого від федерального канцлера і не є загальною позицією німецького уряду", - сказала Нанні.

Експерт ВДП з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Німеччина повинна нарешті поставити Taurus, щоб розірвати канали постачання Росії.

"Ми не повинні боятися власної сміливості. Це саме те, чого чекає (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін", - сказала вона.

Ракети Taurus для України.

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про передачу крилатих ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями з відривом до 500 км.

У жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить Київ додатковими системами ППО напередодні складної зими.

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