ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Німеччині зросла кількість заявок про відмову від військової служби, - ЗМІ

01:30 28.04.2026 Вт
2 хв
Яка статистика зараз і які прогнози на кінець 2026 року?
aimg Едуард Ткач
У Німеччині зросла кількість заявок про відмову від військової служби, - ЗМІ Фото: паралельно є зростання і серед тих, хто раніше відмовлявся служити (Getty Images)

У Німеччині зростає кількість людей, які подають заяву про відмову від військової служби через переконання. Усе це відбувається на тлі дискусій про переозброєння і призов на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neue Osnabrucker Zeitung (NOZ) і Welt.

Читайте також: Німеччина готується до конфронтації з Путіним: розвідка отримала право на атаки і саботаж

Зокрема, редакція газети NOZ звернулася до Федерального управління у справах сім'ї та громадянського суспільства, на що отримала відповідь зі статистикою.

Згідно з відповіддю, тільки в першому кварталі цього року заяви подали 2656 осіб, що більше, ніж за весь 2024 рік - тоді було 2249 заявок (хоча Welt пише, що у 2024 році заявки подали 2998 осіб).

Для порівняння - у 2025 році було подано 3879 заяв про звільнення від військової служби, а у 2023 році - від служби відмовилися всього 1079 осіб.

ЗМІ пишуть, що якщо тенденція збережеться, то до кінця 2026 року кількість тих, хто відмовився, може перевищити 10 тисяч. І це буде найвищий показник з моменту скасування призову в 2011 році.

NOZ пише, основною причиною такого розвитку подій є напружена ситуація у сфері безпеки і триваючі дебати про відновлення призову на військову службу в Німеччині.

Крім того, такі ініціативи, як "Шкільний страйк проти призову", ймовірно, будуть підживлювати цю тенденцію.

Водночас, є й низка людей, які відкликали свою раніше заявлену незгоду з військовою службою через переконання. Згідно зі звітом, це сталося 781 раз у 2025 році і 233 рази за перший квартал 2026 року.

Військова служба в Німеччині

Нагадаємо, у грудні 2025 року парламент Німеччини схвалив нову програму добровільної служби для 18-річних. Згідно з ухваленим рішенням, чоловіки зобов'язані будуть пройти анкетування та медогляд, який покаже, хто готовий до захисту країни в разі загрози. Також реформа передбачає збільшення чисельності армії на 20 тисяч солдатів у 2026 році.

До слова, у ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що відтепер усі чоловіки в Німеччині віком від 17 до 45 років мають отримувати спеціальний дозвіл від Бундесверу для виїзду за кордон на термін понад три місяці. Це сталося після змін у законодавстві, які набули чинності з 1 січня цього року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
