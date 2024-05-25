В Германии снова призвали Шольца разрешить Украине удары по России западным оружием

В немецком Бундестаге снова обратились к канцлеру Олафу Шольцу, чтобы разрешить Украине бить по территории России западным оружием. По мнению депутатов, речь идет о самообороне.

Об этом заявил политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать поставленное оружие для отражения российских истребителей в российском воздушном пространстве", - сказал политик.

Он заявил, что международное право позволяет напавшему государству атаковать военные цели на территории страны-агрессора.

"Российская армия денно и нощно обстреливает украинский город Харьков с собственной территории, в том числе планирующими бомбами, на поражение которых нужно всего 40 секунд", - добавил он.

Хофрайтер накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию призвал Берлин и Париж усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что "в серьезной ситуации, в которой оказалась Украина, нельзя исключать индивидуальные системы вооружения по всем направлениям".