UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині знову відкинули вимоги Польщі про репарації

Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині в черговий раз підтвердили відмову від виплат мільярдних репарацій Польщі за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау, яку наводить DW.

Чиновниця ФРН наголосила, що питання про виплату репарацій було вже давно закрите для Німеччини.

Рау заявив, що розраховує на подальшу співпрацю з німецьким урядом і впевнений у подальшій зміні позиції Берліна з цього питання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща вимагає від Німеччини репарацій у розмірі 6 трильйонів 220 мільярдів 608 мільйонів злотих.

Після цього влада Німеччини заявила, що питання щодо репарацій було закрито і вони відхиляють прохання Польщі з переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаМИД ПольшиМИД ГерманииВторая мировая война