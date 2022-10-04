У Німеччині знову відкинули вимоги Польщі про репарації

У Німеччині в черговий раз підтвердили відмову від виплат мільярдних репарацій Польщі за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау, яку наводить DW .

Чиновниця ФРН наголосила, що питання про виплату репарацій було вже давно закрите для Німеччини.

Рау заявив, що розраховує на подальшу співпрацю з німецьким урядом і впевнений у подальшій зміні позиції Берліна з цього питання.