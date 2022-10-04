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В Германии снова отвергли требования Польши о репарациях

Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии в очередной раз подтвердили отказ от выплат миллиардных репараций Польше за ущерб, который был причинен во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау, которую приводит DW.

Чиновница ФРГ подчеркнула, что вопрос о выплате репараций был уже давно закрыт для Германии.

При этом Рау заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с немецким правительством и уверен в дальнейшем изменении позиции Берлина по этому вопросу.

Напомним, ранее стало известно, что Польша требует от Германии репараций в размере 6 триллионов 220 миллиардов 608 миллионов злотых.

После этого власти Германии заявили, что вопрос по репарациям был закрыт и они отклоняют просьбу Польши по переговорам.

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ПольшаМИД ПольшиМИД ГерманииВторая мировая война