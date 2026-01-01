У Німеччині злодії скористались Різдвом та викрали з банку десятки мільйонів євро

Йдеться про відділення роздрібного банку Sparkasse у місті Гельзенкірхен на заході країни. За даними правоохоронців, зловмисники просвердлили товсту бетонну стіну банку, після чого отримали доступ до сховища з депозитними скриньками клієнтів.

Після проникнення злочинці зламали кілька тисяч сейфів і викрали готівку та цінності. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, становить двозначну суму в мільйонах євро.

Поліція зазначає, що більшість банків і магазинів у Німеччині закриваються на різдвяний період із вечора 24 грудня. Отвір у стіні сховища виявили лише вранці 29 грудня після спрацювання пожежної сигналізації.

У вівторок біля відділення банку зібралися десятки обурених клієнтів, які вимагали пояснень. Деякі з них заявили, що зберігали у скриньках свої заощадження, готівку та ювелірні вироби.

У поліції також повідомили, що свідки бачили кількох чоловіків із великими сумками поблизу сусіднього гаража в суботу ввечері. Крім того, зафіксовано виїзд чорного Audi RS6 з людьми в масках у салоні рано-вранці в понеділок. Номерний знак автомобіля може збігатися з номером машини, раніше викраденої в Ганновері.

Розслідування триває, банк офіційних коментарів наразі не надав.