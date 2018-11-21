Полиция задержала банду, ограбившую десятки сейфов в разных странах

Фото: полиция задержала банду, которая грабила банковские сейфы (npu.gov.ua)

Только в Киеве банда ограбила сейфы 14 банков

Украинские полицейские задержали участников международной преступной организации, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Участники банды - выходцы из Украины. Только в Киеве они опустошили сейфы в 14 банках. Кроме того, злоумышленники причастны к ограблениям десятков сейфов в России, Молдове, Македонии, Латвии, Узбекистане, Беларуси и Азербайджане.

Пятерых участников организации задержали зарубежные полицейские. Еще двоих задержали в Киеве и Одессе.

Открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины: ч.3,4,5 ст.185 (Кража), ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным способом) и ч.3,4 ст. 358 (Подделка документов).

Отмечается, что в начале 2015 года трое украинцев переехали в США и получили там гражданство. В США они разработали схему хищения ценностей из банковских сейфов, приобщив к "делу" своих земляков - жителей Киева, Одессы и Донецка.

Злоумышленники с четко распределенными ролями, по заранее подделанным документам, обращались к банковским учреждениям. Под предлогом оформления индивидуального сейфа они получали свободный доступ к соответствующему хранилищу. Там злоумышленники проводили видеофиксацию или сканирования замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее.

В течение 2015-2016 годов они похитили имущество 55 людей с 14 банковских учреждений в Киеве. Таким образом они получили 5 млн долларов, 549 тыс.евро, почти 25 тыс. фунтов стерлингов, свыше 8 млн гривен, 147 тыс. рублей, 30,5 тыс. венгерских форинтов, а также - золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки.

Все похищенное злоумышленники тратили на недвижимость, дорогие автомобили и прочее.

Благодаря каналам Интерпола и работе украинских полицейских, в Латвии был задержан один из участников банды, еще четверо - в Узбекистане и Азербайджане. В Украине задержали двух преступников.

Правоохранители провели 52 обыска в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях. Полиция изъяла наличные, мобильные телефоны, оргтехнику, отмычки, ключи от банковских сейфов, технику для их изготовления и поддельные документы.

Кроме того, дома у одного из участников банды в Одессе, полиция нашла арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушителя к оружию, патроны, ножи. А, кроме того - психотропные вещества и наркотические средства.

Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания.

Фото: задержание банды (npu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области Служба безопасности блокировала канал поставки психотропов с Европы.