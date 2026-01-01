В Германии воры воспользовались Рождеством и украли десятки миллионов евро

В Германии преступники воспользовались рождественскими выходными, чтобы обокрасть хранилище одного из банков на сумму не менее 10 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Речь идет об отделении розничного банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе страны. По данным правоохранителей, злоумышленники просверлили толстую бетонную стену банка, после чего получили доступ к хранилищу с депозитными ячейками клиентов.
После проникновения преступники взломали несколько тысяч сейфов и похитили наличные и ценности. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет двузначную сумму в миллионах евро.
Полиция отмечает, что большинство банков и магазинов в Германии закрываются на рождественский период с вечера 24 декабря. Отверстие в стене хранилища обнаружили только утром 29 декабря после срабатывания пожарной сигнализации.
Во вторник возле отделения банка собрались десятки возмущенных клиентов, которые требовали объяснений. Некоторые из них заявили, что хранили в ящиках свои сбережения, наличные и ювелирные изделия.
В полиции также сообщили, что свидетели видели нескольких мужчин с большими сумками вблизи соседнего гаража в субботу вечером. Кроме того, зафиксирован выезд черного Audi RS6 с людьми в масках в салоне рано утром в понедельник. Номерной знак автомобиля может совпадать с номером машины, ранее угнанной в Ганновере.
Расследование продолжается, банк официальных комментариев пока не предоставил.
