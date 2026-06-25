У Німеччині не збудують найбільший корабель ВМС з часів Гітлера

Німецький уряд офіційно відмовився від амбітного плану будівництва шести фрегатів F126. Цей проєкт мав стати наймасштабнішим для флоту країни з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Акції оборонного гіганта Rheinmetall, який мав виконувати замовлення військових, впали відразу на 12%. Компанія розраховувала стати головним підрядником у величезній угоді, адже сума контракту складала 12,8 млрд євро.

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Міністерство оборони Німеччини пояснило свої дії тим, що витрати на проєкт фрегата зростали неконтрольовано. Через що терміни постійно переносили.

У відомстві додали, що такий крок дозволить уникнути ще більших збитків. Уряд не хоче втрачати право на претензії до попередніх виконавців.

Чим замінять великі фрегати F126

Замість проблемних F126 закуплять вісім фрегатів Meko. Чотири такі судна обійдуться приблизно по 1 млрд євро за одиницю, а боротимуться вони з підводними човнами, насамперед російськими.

Оскільки загрози з боку Росії зростають, то Альянс потребує кораблів у Балтійському регіоні. Північна Атлантика також вимагає постійної присутності. Нові фрегати мають швидше стати у стрій.

Масштаб втрат для бюджету ФРН

Німеччина хотіла стати лідером європейської оборони. На велику реформу армії до кінця 2030 року виділили 780 мільярдів євро. Однак цей конкретний кейс став прикладом провальних закупівель.

Наслідки будуть важкими:

Близько 2 мільярдів євро витрат просто спишуть.

Загальна програма F126 припиняє існування.

Пріоритети фінансування переглянуть.

Фрегат F126 мав бути справжнім велетнем. Довжина - 166 метрів. Вага - 10 000 тонн. Його розробляли як багатоцільову машину для тривалих місій. Особливо важливою була здатність виявляти ворожі субмарини.