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У Німеччині заявили, що заповнять газові сховища до наступної зими без поставок з РФ

Фото: у Німеччині заявили, що заповнять газові сховища до наступної зими без поставок з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німеччина планує забезпечити наступну зиму без поставок російського газу. Наразі газові сховища країни заповнені на більш як 64%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера.

За його словами, гарні погодні умови, а також запаси газу та економія допомогли ФРН добре пережити минулу зиму. Він також вважає, що Німеччині вдасться пережити й наступну. При цьому Мюллер закликає до пильності та подальшої економії.

"Зараз ми виходимо із зими з відносно повними запасами. Це допоможе заповнити сховища влітку без російського трубопровідного газу", - сказав Мюллер.

Відомо, що станом на 14 листопада 2022 року німецькі газосховища було заповнено на 100%, а на ранок 28 березня 2023-го - на 64,3%. Зауважимо, що надходження російського газу повністю припинилося після диверсій на "Північних потоках".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що інфраструктура з виробництва зрідженого газу в Німеччині може зрештою не використовуватися повністю. Однак наявність імпортних потужностей буде ключовим фактором, щоб уникнути можливих проблем із постачанням палива.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз подолав залежність від постачання газу та нафти з Росії. За її словами, 80% експорту російського газу вдалося повністю компенсувати за рахунок постачань із США та Норвегії.

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