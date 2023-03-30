У Німеччині заявили, що заповнять газові сховища до наступної зими без поставок з РФ

Німеччина планує забезпечити наступну зиму без поставок російського газу. Наразі газові сховища країни заповнені на більш як 64%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера.

За його словами, гарні погодні умови, а також запаси газу та економія допомогли ФРН добре пережити минулу зиму. Він також вважає, що Німеччині вдасться пережити й наступну. При цьому Мюллер закликає до пильності та подальшої економії.

"Зараз ми виходимо із зими з відносно повними запасами. Це допоможе заповнити сховища влітку без російського трубопровідного газу", - сказав Мюллер.

Відомо, що станом на 14 листопада 2022 року німецькі газосховища було заповнено на 100%, а на ранок 28 березня 2023-го - на 64,3%. Зауважимо, що надходження російського газу повністю припинилося після диверсій на "Північних потоках".