В Германии заявили, что заполнят газовые хранилища до следующей зимы без поставок из РФ

Германия планирует обеспечить предстоящую зиму без поставок российского газа. В настоящее время газовые хранилища страны заполнены более чем на 64%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера.

По его словам, хорошие погодные условия, а также запасы газа и экономия помогли ФРГ хорошо пережить прошлую зиму. Он также считает, что Германии удастся пережить следующую. При этом Мюллер призывает к бдительности и дальнейшей экономии.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", - сказал Мюллер.

Известно, что по состоянию на 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а к утру 28 марта 2023-го - на 64,3%. Заметим, что поступление российского газа полностью прекратилось после диверсий на "Северных потоках".