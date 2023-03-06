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У ЄС заявили про подолання залежності від газу та нафти з Росії

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Брюссель, Понеділок 06 березня 2023 02:12
У ЄС заявили про подолання залежності від газу та нафти з Росії Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Євросоюз подолав залежність від постачання газу та нафти з Росії. 80% експорту російського газу вдалося повністю компенсувати шляхом постачання із США та Норвегії.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Зазначається, що Росія скоротила експорт газу до Європи на 80% за вісім місяців.

"Зрозуміло, допомогли хороші друзі, такі як США та Норвегія, які нас підтримали постачанням зрідженого та трубного газу", - повідомила Урсула фон дер Ляйєн.

За даними Євростату, із серпня 2022 року до січня 2023 року споживання газу в Європі впало на 19% порівняно із середнім показником за цей же період в останні п'ять років. У деяких країнах Європи споживання газу впало на 40–50%: у Фінляндії – на 57,3%, у Литві – на 47,9%, у Швеції – на 40,2%.

Нагадаємо, доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі.

Крім того, середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.

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