У Німеччині заявили про необхідність терміново допомогти Україні у підготовці до зими

Україні потрібна термінова допомога для того, щоб вона змогла пережити зиму на тлі ударів росіян по об'єктах інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung , про це заявив віце-канцлер і міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек.

За його словами, зараз Україні критично необхідні генератори та трансформатори. Також першочерговим завданням є ремонт електромереж.

"Російська армія продовжує цілеспрямовано дестабілізувати Україну та намагається витіснити людей з країни за допомогою обстрілів енергетичної інфраструктури. У порівнянні з серпнем пріоритети дещо змінилися, і сьогодні вже потрібно надавати Україні негайну допомогу, щоб пережити зиму", - зазначив Хабек.