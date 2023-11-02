У Німеччині заявили про готовність у найкоротші терміни відновити виробництво Taurus

Німецька компанія готова відновити виробництво далекобійних ракет Taurus у найкоротші терміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію MBDA Deutschland.
"Виробництво Taurus може бути відновлено в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.
Також ідеться про можливість інтеграції нових технічних досягнень.
"Це означає, що можливості клієнта зберігаються на найближчі десятиліття", - додали в компанії.
Провідний європейський розробник і виробник ракетних систем.
Була утворена шляхом об'єднання Aérospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica і Matra BAe Dynamics у грудні 2001 року. Станом на 2003 рік, компанія мала 10 000 співробітників, а у 2005 році її річний оборот склав 3 000 000 000 000 євро.
Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями на відстані до 500 км.
Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.
Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.
У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.
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