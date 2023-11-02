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У Німеччині заявили про готовність у найкоротші терміни відновити виробництво Taurus

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німецька компанія готова відновити виробництво далекобійних ракет Taurus у найкоротші терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію MBDA Deutschland.

"Виробництво Taurus може бути відновлено в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.

Також ідеться про можливість інтеграції нових технічних досягнень. 

"Це означає, що можливості клієнта зберігаються на найближчі десятиліття", - додали в компанії. 

MBDA

Провідний європейський розробник і виробник ракетних систем.

Була утворена шляхом об'єднання Aérospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica і Matra BAe Dynamics у грудні 2001 року. Станом на 2003 рік, компанія мала 10 000 співробітників, а у 2005 році її річний оборот склав 3 000 000 000 000 євро.

Ракети Taurus для України

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями на відстані до 500 км.

Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

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