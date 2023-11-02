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В Германии заявили о готовности в кратчайшие сроки возобновить производство Taurus

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая компания готова возобновить производство дальнобойных ракет Taurus в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию MBDA Deutschland.

"Производство Taurus может быть восстановлено в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Также говорится о возможности интеграции новых технических достижений. 

"Это означает, что возможности клиента сохраняются на ближайшие десятилетия", - добавили в компании.

MBDA

Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем.

Была образована путем объединения Aérospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica и Matra BAe Dynamics в декабре 2001 года. По состоянию на 2003 год, компания имела 10 000 сотрудников, а в 2005 году ее годовой оборот составил 3 000 000 000 000 000 евро.

Ракеты Taurus для Украины.

Украина уже несколько месяцев просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км.

Ранее в октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава МИД обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

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