У Німеччині затримали українця, який готував диверсію на оборонному заводі
У Німеччині правоохоронці затримали 33-річного громадянина України. Його підозрюють у зборі розвідданих про оборонне підприємство для підготовки диверсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Деталі затримання та розслідування
За даними прокуратури Мюнхена та Управління кримінальної поліції Баварії, чоловік діяв як агент іноземної спецслужби.
Німецькі слідчі вважають його "агентом нижчої ланки". Завербований чоловік мав збирати інформацію про оборонний об'єкт на сході Німеччини.
Слідчі з'ясували, що у червні чоловік фотографував територію військового підприємства в Баварії. Отримані знімки він передавав своєму куратору, а 2 серпня його затримали на території федеральної землі Тюрингія.
На спецслужбу якої саме держави працював затриманий українець, німецькі правоохоронці наразі не уточнюють.
РФ розгортає провокації у Німеччині
Нагадаємо, що російські спецслужби активізують підривну діяльність на території Німеччини, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні та завдати шкоди її оборонній промисловості.
З цією метою Москва задіює як силові провокації із залученням диверсантів, так і масштабні дезінформаційні кампанії.
Російські спецслужби, ймовірно, готували замах на керівника німецької компанії-виробника безпілотників Donaustahl. Проте план вдалося вчасно викрити та зірвати ще до його безпосередньої реалізації.
Правоохоронці з'ясували, що за керівником підприємства кілька місяців стежили перед підготовкою замаху.
Окрім силових акцій, РФ активізує гібридний тиск у політичній сфері. Зокрема, Росія активно нарощує дезінформаційні кампанії в Німеччині напередодні місцевих виборів.
Для цього країна-агресор запускає нові провокації та операцію "Матрьошка". Головна мета цих дій - дискредитація провідних німецьких політиків, розкол суспільства та послаблення підтримки України.