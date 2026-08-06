В Германии задержали украинца, готовившего диверсию на оборонном заводе
В Германии правоохранители задержали 33-летнего гражданина Украины. Он подозревается в сборе разведданных об оборонном предприятии для подготовки диверсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Детали задержания и расследования
По данным прокуратуры Мюнхена и Управления криминальной полиции Баварии, мужчина действовал как агент иностранной спецслужбы.
Немецкие следователи считают его "агентом низшего звена". Завербованный мужчина собирал информацию об оборонном объекте на востоке Германии.
Следователи выяснили, что в июне мужчина фотографировал территорию военного предприятия в Баварии. Полученные снимки он передавал своему куратору, а 2 августа был задержан на территории федеральной земли Тюрингия.
На спецслужбу какого именно государства работал задержанный украинец, немецкие правоохранители пока не уточняют.
РФ разворачивает провокации в Германии
Напомним, что российские спецслужбы активизируют подрывную деятельность на территории Германии, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и нанести ущерб ее оборонной промышленности.
В этих целях Москва задействует как силовые провокации с привлечением диверсантов, так и масштабные дезинформационные кампании.
Российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на руководителя немецкой компании-производителя беспилотников Donaustahl. Тем не менее, план удалось вовремя разоблачить и сорвать еще до его непосредственной реализации.
Правоохранители выяснили, что за руководителем предприятия несколько месяцев следили перед подготовкой покушения.
Кроме силовых акций РФ активизирует гибридное давление в политической сфере. В частности, Россия активно наращивает дезинформационные кампании в Германии накануне местных выборов.
Для этого страна-агрессор запускает новые провокации и операцию "Матрешка". Главная цель этих действий - дискредитация ведущих немецких политиков, раскол общества и ослабление поддержки Украины.