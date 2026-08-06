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В Германии задержали украинца, готовившего диверсию на оборонном заводе

15:40 06.08.2026 Чт
2 мин
Немецкая прокуратура обнародовала первые данные расследования
aimg Сергей Козачук
В Германии задержали украинца, готовившего диверсию на оборонном заводе Фото: в Германии задержали украинца за шпионаж (Getty Images)
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В Германии правоохранители задержали 33-летнего гражданина Украины. Он подозревается в сборе разведданных об оборонном предприятии для подготовки диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Детали задержания и расследования

По данным прокуратуры Мюнхена и Управления криминальной полиции Баварии, мужчина действовал как агент иностранной спецслужбы.

Немецкие следователи считают его "агентом низшего звена". Завербованный мужчина собирал информацию об оборонном объекте на востоке Германии.

Следователи выяснили, что в июне мужчина фотографировал территорию военного предприятия в Баварии. Полученные снимки он передавал своему куратору, а 2 августа был задержан на территории федеральной земли Тюрингия.

На спецслужбу какого именно государства работал задержанный украинец, немецкие правоохранители пока не уточняют.

РФ разворачивает провокации в Германии

Напомним, что российские спецслужбы активизируют подрывную деятельность на территории Германии, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и нанести ущерб ее оборонной промышленности.

В этих целях Москва задействует как силовые провокации с привлечением диверсантов, так и масштабные дезинформационные кампании.

Российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на руководителя немецкой компании-производителя беспилотников Donaustahl. Тем не менее, план удалось вовремя разоблачить и сорвать еще до его непосредственной реализации.

Правоохранители выяснили, что за руководителем предприятия несколько месяцев следили перед подготовкой покушения.

Кроме силовых акций РФ активизирует гибридное давление в политической сфере. В частности, Россия активно наращивает дезинформационные кампании в Германии накануне местных выборов.

Для этого страна-агрессор запускает новые провокации и операцию "Матрешка". Главная цель этих действий - дискредитация ведущих немецких политиков, раскол общества и ослабление поддержки Украины.

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