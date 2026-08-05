ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія запускає нові провокації перед виборами в Німеччині, - Reuters

19:35 05.08.2026 Ср
3 хв
Операція "Матрьошка" в дії
aimg Сергій Козачук
Росія запускає нові провокації перед виборами в Німеччині, - Reuters Фото: (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Росія активно нарощує дезінформаційні кампанії в Німеччині напередодні місцевих виборів, намагаючись дискредитувати провідних політиків та розколоти суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На кого спрямована дезінформація

За інформацією видання, німецькі служби безпеки зазначають, що інформаційні атаки з боку РФ першочергово цілять у суперників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Російські ресурси намагаються дискредитувати представників правлячої партії ХДС, її партнерів по коаліції СДПН, а також "Зелених" і Вільну демократичну партію.

Згідно з опитуваннями, AfD, очільники якої закликають відновити зв'язки з Москвою, має високі шанси наростити вплив на виборах у Берліні, Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Як працює мережа "Матрьошка"

Німецька влада переконана, що кампанії централізовано координуються безпосередньо з Росії за участю кількох підрядників. Для цього використовують мережу фейкових акаунтів та сайти-клони, а саму операцію назвали "Матрьошка".

Здебільшого росіяни поширюють у соцмережах ролики англійською мовою з підробленими логотипами провідних світових ЗМІ, таких як BBC чи ARD.

У таких відео висувають вигадані звинувачення проти місцевих політиків - від корупції до сексуальних домагань.

У МВС Німеччини підтвердили, що стежать за цією дезінформаційною мережею.

"Наразі ця кампанія не досягає значного охоплення в Інтернеті. Це не означає, що ми можемо послабити пильність. Вона залишається серйозною дезінформаційною кампанією", - заявив речник міністерства.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини також підкреслили, що РФ діє системно та на державному рівні.

"Цей постійний, безперервний наступ Росії, санкціонований та спрямований державою, є реальністю. Ми повинні бути повністю обізнані з цією ситуацією", - зазначають у німецькому МЗС.

РФ не вперше втручається у вибори

Німецький уряд вже попереджав про подібні схеми Кремля під час парламентських виборів.

Окрім Німеччини, гібридний вплив та втручання з боку Росії останнім часом фіксували також під час виборчих процесів у Молдові та Вірменії.

Провокації РФ

Нагадаємо, Москва продовжує посилювати тиск на західні країни, поєднуючи інформаційні спецоперації, провокації у повітрі та підготовку гібридних атак.

Окрім спроб вплинути на внутрішню політику Німеччини, спецслужби розвідують ситуацію в інших державах Європи.

У Британії та країнах НАТО очікують прямого випробування від російського диктатора Володимира Путіна протягом найближчих місяців. За даними розвідки, Кремль планує скористатися зміною влади у країні та перевірити на міцність новий уряд Енді Бернема, поки увага США зосереджена на подіях навколо Ірану.

Схожа активність спостерігається і на східному фланзі Альянсу.

Закорема польська влада звертає увагу на зміни в російському законодавстві та попереджає, що Варшава готується до серії нових диверсій і підвищення рівня ескалації з боку РФ, хоча повномасштабного вторгнення наразі не очікується.

Також тривають постійні провокації на кордонах - нещодавно польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем, що стало вже другим подібним інцидентом за дві доби.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Кремль
Новини
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Аналітика
"Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту