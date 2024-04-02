У Німеччині затримали судно з РФ із підсанкційними товарами, - ЗМІ

У німецькому порту Росток затримали судно з Росії. На ньому виявили підсанкційні товари, які мали доправити до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung .

В управлінні порту і моряків Ростока повідомили, що через наявність на борту товарів, на які було накладено санкції ЄС, судно отримало ордер на затримання від митниці. Тому вихід із порту заборонений.

Вантажне судно завдовжки 193 метри під прапором Маршаллових островів зайшло в порт Росток на ремонт 4 березня через технічні проблеми з гребним гвинтом. За даними влади, шкоди, ймовірно, було завдано внаслідок руху по льоду. Видання зазначило, що судно прибуло з Росії.

Журналісти встановили, що судно прямувало до США і було завантажене, серед іншого, березовою деревиною та збагаченим ураном для американських атомних електростанцій. Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів євро.

Санкції проти Росії