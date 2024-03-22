Європейська Рада просить посилити санкції проти РФ: що пропонується

Європейська Рада закликала посилити санкції проти Російської Федерації за вторгнення в Україну. Зокрема, пропонується розробити новий комплекс заходів, що не дозволить агресору обходити санкції через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х речниці президента Європейської Ради Шарля Мішеля Катерину Кесіндж.

У підсумковій заяві Євроради щодо України зазначається, що новий пакет обмежень закликає до подальших кроків, спрямованих на послаблення здатності Росії продовжувати вести агресивну війну, зокрема шляхом посилення санкцій.

"Повна та ефективна імплементація санкцій є надзвичайно важливою. Єврорада просить Раду та Комісію покращити обмін інформацією, посилити імплементацію, активізувати дії ЄС та держав-членів з третіми країнами і закрити всі лазівки як всередині, так і за межами Союзу", - йдеться у документі.

Під лазівками маються на увазі заходи для запобігання обходу санкцій через треті країни та забезпечення їх дотримання, зокрема щодо дочірніх підприємств компаній ЄС за кордоном.

У заяві також зазначається, що доступ Росії до чутливих товарів і технологій, що мають важливе значення для ведення бойових дій, має бути максимально обмежений, зокрема шляхом націлювання на суб'єктів у третіх країнах, які уможливлюють такий обхід.

Крім того, Європейська Рада закликає Верховного представника та Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

21-22 березня у Брюсселі проходить саміт лідерів країн Європейського Союзу. Під час зустрічі розглядається продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, зокрема ситуація на Близькому Сході, питання розширення ЄС, міжнародних відносин, міграції та сільського господарства.