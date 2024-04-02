В Германии задержали судно из РФ с подсанкционными товарами, - СМИ

В немецком порту Росток задержали судно из России. На нем обнаружили подсанкционные товары, которые должны были доставить в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

В управлении порта и моряков Ростока сообщили, что из-за наличия на борту товаров, на которые были наложены санкции ЕС, судно получило ордер на задержание от таможни. Поэтому выход из порта запрещен.

Грузовое судно длиной 193 метра под флагом Маршалловых островов зашло в порт Росток на ремонт 4 марта из-за технических проблем с гребным винтом. По данным властей, ущерб, вероятно, был нанесен в результате движения по льду. Издание отметило, что судно прибыло из России.

Журналисты установили, что судно направлялось в США и было загружено, среди прочего, березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций. Общая стоимость груза составляет около 40 миллионов евро.

Санкции против России