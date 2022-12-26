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В Німеччині затримали розвідника, який міг передавати Росії дані про Україну

Фото: в Німеччині затримали розвідника який міг передавати Росії дані про Україну (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Карстена Л. арештували за підозрою в державній зраді, проте німецькі ЗМІ додають, що через нього Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні. У відомствах, які розслідують справу, не виключають, що розвідника могли шантажувати.

За даними видання,

Нагадаємо, в Австрії викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані до Кремля, зокрема й щодо війни в Україні. Він виявився сином російського дипломата.

Раніше ми писали, що від лютого у Польщі виявили шістьох громадян з РФ і Білорусі, які шпигували на користь країни-агресора.

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