В Германии задержали разведчика, который мог передавать России данные об Украине

В Германии задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Карстена Л. арестовали по подозрению в государственной измене, однако немецкие СМИ добавляют, что через него Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине. В ведомствах, расследующих дело, не исключают, что разведчика могли шантажировать.

Напомним, в Австрии разоблачили российского шпиона, который передавал засекреченные данные в Кремль, в том числе и о войне в Украине. Он оказался сыном российского дипломата.

Ранее мы писали, что с февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

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