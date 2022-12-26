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В Германии задержали разведчика, который мог передавать России данные об Украине

Фото: в Германии задержали разведчика, который мог передавать России данные об Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Германии задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Карстена Л. арестовали по подозрению в государственной измене, однако немецкие СМИ добавляют, что через него Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине. В ведомствах, расследующих дело, не исключают, что разведчика могли шантажировать.

По данным издания,

Напомним, в Австрии разоблачили российского шпиона, который передавал засекреченные данные в Кремль, в том числе и о войне в Украине. Он оказался сыном российского дипломата.

Ранее мы писали, что с февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

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Война России против Украины