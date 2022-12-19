В Австрії затримали шпигуна, який передавав секретні дані щодо війни в Україні в РФ

У Відні викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані до Кремля, зокрема й щодо війни в Україні. Він виявився сином російського дипломата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Heute .

39-річний грек з російським корінням протягом кількох років шпигунів на користь російської військової розвідки ГРУ на шкоду Австрії. Пізніше цю інформацію підтвердили у МВС.

Стверджується, що підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ, який під час своєї дійсної служби перебував у Німеччині та Австрії як дипломат.

Згідно зі звітом, 39-річний чоловік контактував з дипломатами та представниками розвідки з різних країн і перебував у Москві незадовго до та під час військового вторгнення Росії до України.