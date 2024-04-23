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В Німеччині затримали китайського шпигуна-помічника кандидата в Європарламент

Фото: у Німеччині затримали чоловіка за підозрою в шпигунстві на користь Китаю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині помічник кандидата на виборах до Європарламенту шпигував на користь Китаю.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

 

Китайські шпигуни у світі

Раніше ми писали, що уряд Британії через шпигунську загрозу з боку Пекіна, розглядає можливість скорочення числа громадян Китаю, які можуть в'їжджати в країну в офіційних справах.

В Штатах тим часом військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабаря у розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки.

Справи за шпигунство Китаю відкривали навіть в Австралії. Таким чином австралійський суд визнав жителя Мельбурна, який раніше обіймав видатні посади в китайських громадських об'єднаннях, винним у плануванні акту іноземного втручання.

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