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В Германии задержали китайского шпиона-помощника кандидата в Европарламент

Фото: в Германии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Китая (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии помощник кандидата на выборах в Европарламент шпионил в пользу Китая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

 

Китайские шпионы в мире

Ранее мы писали, что правительство Британии из-за шпионской угрозы со стороны Пекина рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам.

В Штатах в это время военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки.

Дела за шпионаж Китая открывали даже в Австралии. Таким образом, австралийский суд признал жителя Мельбурна, ранее занимавшего выдающиеся должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.

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