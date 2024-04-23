В Германии задержали китайского шпиона-помощника кандидата в Европарламент

Китайские шпионы в мире

Ранее мы писали, что правительство Британии из-за шпионской угрозы со стороны Пекина рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам.

В Штатах в это время военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки.

Дела за шпионаж Китая открывали даже в Австралии. Таким образом, австралийский суд признал жителя Мельбурна, ранее занимавшего выдающиеся должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.

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