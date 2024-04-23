В Германии задержали китайского шпиона-помощника кандидата в Европарламент
В Германии помощник кандидата на выборах в Европарламент шпионил в пользу Китая.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, прокуроры рассказали, что мужчина работал помощником Максимилиана Кра, главного кандидата на выборах в Европейский парламент.
Сейчас же мужчину, которого прокуратура идентифицировала как Цзянь Г, обвинили в "особо тяжком случае" шпионажа.
Кра заявил, что он узнал об аресте своего сотрудника Цзянь Го из прессы.
"У меня нет дополнительной информации", - сказал Кра.
Он также добавил, что "шпионская деятельность в пользу иностранного государства является серьезным обвинением", которое, если будет доказано, приведет к немедленному увольнению сотрудника.
Прокуратура сообщила, что мужчине было 43 года, он имел двойное гражданство Германии и Китая, а также заявили, что он шпионил в пользу китайских спецслужб в течение многих лет.
Следователи обвинили Го в шпионаже, в частности, за деятелями китайской оппозиции, которые проживают в изгнании в Германии.
Китайские шпионы в мире
Ранее мы писали, что правительство Британии из-за шпионской угрозы со стороны Пекина рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам.
В Штатах в это время военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки.
Дела за шпионаж Китая открывали даже в Австралии. Таким образом, австралийский суд признал жителя Мельбурна, ранее занимавшего выдающиеся должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.
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