В Германии задержали китайского шпиона-помощника кандидата в Европарламент

В Германии помощник кандидата на выборах в Европарламент шпионил в пользу Китая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, прокуроры рассказали, что мужчина работал помощником Максимилиана Кра, главного кандидата на выборах в Европейский парламент.

Сейчас же мужчину, которого прокуратура идентифицировала как Цзянь Г, обвинили в "особо тяжком случае" шпионажа.

Кра заявил, что он узнал об аресте своего сотрудника Цзянь Го из прессы.

"У меня нет дополнительной информации", - сказал Кра.

Он также добавил, что "шпионская деятельность в пользу иностранного государства является серьезным обвинением", которое, если будет доказано, приведет к немедленному увольнению сотрудника.

Прокуратура сообщила, что мужчине было 43 года, он имел двойное гражданство Германии и Китая, а также заявили, что он шпионил в пользу китайских спецслужб в течение многих лет.