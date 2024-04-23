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В Германии задержали китайского шпиона-помощника кандидата в Европарламент

Германия, Вторник 23 апреля 2024 16:51
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В Германии задержали китайского шпиона-помощника кандидата в Европарламент Фото: в Германии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Китая (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии помощник кандидата на выборах в Европарламент шпионил в пользу Китая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, прокуроры рассказали, что мужчина работал помощником Максимилиана Кра, главного кандидата на выборах в Европейский парламент.

Сейчас же мужчину, которого прокуратура идентифицировала как Цзянь Г, обвинили в "особо тяжком случае" шпионажа.

Кра заявил, что он узнал об аресте своего сотрудника Цзянь Го из прессы.

"У меня нет дополнительной информации", - сказал Кра.

Он также добавил, что "шпионская деятельность в пользу иностранного государства является серьезным обвинением", которое, если будет доказано, приведет к немедленному увольнению сотрудника.

Прокуратура сообщила, что мужчине было 43 года, он имел двойное гражданство Германии и Китая, а также заявили, что он шпионил в пользу китайских спецслужб в течение многих лет.

Следователи обвинили Го в шпионаже, в частности, за деятелями китайской оппозиции, которые проживают в изгнании в Германии.

Китайские шпионы в мире

Ранее мы писали, что правительство Британии из-за шпионской угрозы со стороны Пекина рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам.

В Штатах в это время военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки.

Дела за шпионаж Китая открывали даже в Австралии. Таким образом, австралийский суд признал жителя Мельбурна, ранее занимавшего выдающиеся должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.

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