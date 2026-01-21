У Німеччині затримали двох прихильників терористів "ДНР" і "ЛНР"

Нагадаємо, у травні 2025 року повідомлялось, що прокуратура Німеччини провела обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Інші затримання у Німеччині

5 січня стало відомо, що німецькі правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними джерел РБК-Україна, затриманий - Руслан Демчак.

Зазначається, що у 2023 році екс-депутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Також у Німеччині правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.

Раніше повідомлялось про затримання 16-річного підлітка з РФ за підозрою у поширенні пропаганди ІДІЛ та демонстрації зброї в соцмережах. Спецслужби провели обшук у його квартирі.