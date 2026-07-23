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В Германии запускают новое производство ядерного топлива по технологиям РФ

05:20 23.07.2026 Чт
2 мин
Почему завод в ФРГ получил разрешение на работу с РФ?
aimg Филипп Бойко
В Германии запускают новое производство ядерного топлива по технологиям РФ Фото: логотип "Росатом" (Getty Images)
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В Германии официально разрешили производство ядерного топлива по российским технологиям. Работы будут проводить в тесной кооперации с государственным концерном "Росатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Министерство окружающей среды Нижняя Саксония одобрило заявку завода в Лингене. Предприятие Advanced Nuclear Fuels (ANF) теперь имеет право производить топливные сборки по лицензии страны-агрессора.

Эта компания является дочерней структурой французского гиганта Framatome. Сотрудничество с россиянами будет продолжаться, несмотря на жесткие санкции Евросоюза. Официальный Берлин неоднократно обвинял Кремль в шпионаже и саботаже, однако атомная сфера вновь оказалась вне ограничений.

Проект касается специфического оборудования, а именно шестигранных топливных сборок. Их используют исключительно на реакторах советского образца.

Такие АЭС до сих пор работают в нескольких регионах:

  • страны Восточной Европы;
  • Финляндия;
  • государства бывшего соцлагеря.

Это основная причина отсутствия санкций. ЕС все еще зависит от российских ядерных технологий в этих странах. Замена поставщика требует лет подготовки и миллиардных инвестиций.

Позиция власти и экологов

Федеральное министерство окружающей среды выступило с критикой, ведь чиновники считают такое сотрудничество опасным. По их мнению, ядерный сектор также должен подпадать под общеевропейские санкции.

Процесс одобрения был длительным и заявку ANF изучали несколько лет.

  • проведены "всесторонние проверки";
  • состоялись консультации по федеральным ведомствам;
  • привлечены эксперты по атомному праву.

Земельный министр окружающей среды Кристиан Майер назвал решение «коренным образом неправильным». Он представляет партию "Зеленых". Политик считает, что Россия использует энергетику как оружие.

Экологические организации и местные активисты выступают против проекта. Они видят в этом прямую угрозу национальной безопасности Германии.

Единственным путем остановки такого сотрудничества остается введение санкций на уровне всего Европейского Союза. Пока этого не произошло, "Росатом" продолжает получать доходы на европейском рынке.

Контекст новости

Действительно, потому, что в Восточной Европе хватает АЭС построенных по советскому типу или проектов, которые в процессе строительства под эгидой "Росатома". Например, Администрация США предоставила Венгрии исключение из финансовых санкций против России, что позволяет продолжить реализацию проекта достройки АЭС Пакш II, осуществляемого "Росатом".

Также "Росатом" продолжает поставлять ядерное топливо для энергоблока №3 АЭС "Моховце" в Словакии, введенного в эксплуатацию в январе 2023 года. Россияне предоставляют сервисные услуги для блоков своего дизайна, например, для АЭС "Козлодуй" в Болгарии.

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