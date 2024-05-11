В Германии предложили закрыть небо над частью Украины

Существует предложение привлечь системы противовоздушной обороны стран НАТО, размещенные на восточных границах Альянса, для защиты западных регионов Украины от российских беспилотников. В частности, это могут сделать Польша и Румыния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Эту идею поддерживают представители некоторых немецких политических партий, среди которых правящие Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз 90"/Зеленые".

По данным издания, идея использования систем ПВО НАТО, развернутых в Румынии и Польше и управляемых силами НАТО, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной была предложена Нико Ланге, экспертом Мюнхенского совета безопасности (MSC) и бывшим заместителем генерального секретаря НАТО предложенный генерал-лейтенантом Хорстом Генрихом Браусом.

По словам Ланге, это позволило бы создать 70-километровую безопасную зону на украинской границе. Это могло бы разгрузить украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.