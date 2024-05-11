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В Германии предложили закрыть небо над частью Украины

Суббота 11 мая 2024 20:12
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В Германии предложили закрыть небо над частью Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Существует предложение привлечь системы противовоздушной обороны стран НАТО, размещенные на восточных границах Альянса, для защиты западных регионов Украины от российских беспилотников. В частности, это могут сделать Польша и Румыния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Эту идею поддерживают представители некоторых немецких политических партий, среди которых правящие Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз 90"/Зеленые".

По данным издания, идея использования систем ПВО НАТО, развернутых в Румынии и Польше и управляемых силами НАТО, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной была предложена Нико Ланге, экспертом Мюнхенского совета безопасности (MSC) и бывшим заместителем генерального секретаря НАТО предложенный генерал-лейтенантом Хорстом Генрихом Браусом.

По словам Ланге, это позволило бы создать 70-километровую безопасную зону на украинской границе. Это могло бы разгрузить украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.

ПВО для Украины

Российские войска продолжают наносить удары по Украине, заставляя украинских дипломатов искать помощи у союзников. Ключевым запросом является поставка систем противовоздушной обороны, способных противостоять даже баллистическим ракетам.

Украина особенно заинтересована в системе Patriot, но только Германия согласилась предоставить одну батарею. Киев же рассчитывает получить не менее семи таких систем.

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