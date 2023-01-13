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У Німеччині заперечують, що для передачі Україні танків їм потрібен крок від США

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Берлін, П'ятниця 13 січня 2023 14:30
У Німеччині заперечують, що для передачі Україні танків їм потрібен крок від США Фото: представниця федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффманн (wdr/de)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина не залежить від рішень США у питанні передачі Україні бойових танків Leopard. Хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффманн, яку цитує wydarzenia.

"Вона заперечила, що Німеччина очікує на позицію Вашингтона", - цитує видання Гоффманн.

При цьому, за її словами, в цьому питанні є тісний обмін позицій насамперед із США, Францією та Великою Британією, а також з Польщею та Іспанією.

"У таких питаннях партнери ведуть переговори, і рішення приймаються разом з партнерами", - заявила Гоффманн.

Нагадаємо, зовсім нещодавно видання Politico опублікувало матеріал в якому йдеться, що позиція канцлера ФРН Олафа Шольца в питанні передачі Україні танків залежить від американського президента Джо Байдена.

Додамо, раніше представник німецького уряду заявив, що зараз у Берліна немає планів щодо відправлення танків Leopard 2 до України.

Втім, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину.

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