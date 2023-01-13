В Германии отрицают, что для передачи Украине танков им нужен шаг от США

Германия не зависит от решений США в отношении передачи Украине боевых танков Leopard. Хотя Берлин и ведет переговоры по этому вопросу с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы федерального правительства Германии Кристиане Гоффманн, которую цитирует wydarzenia.

"Она возразила, что Германия ожидает позиции Вашингтона", - цитирует издание Гоффманн.

В то же время, по ее словам, в этом вопросе идет тесный обмен позиций прежде всего с США, Францией и Великобританией, а также с Польшей и Испанией.

"В таких вопросах партнеры ведут переговоры, и решения принимаются вместе с партнерами", - заявила Гоффманн.

Напомним, совсем недавно издание Politico опубликовало материал, в котором говорится, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе передачи Украине танков зависит от американского президента Джо Байдена.

Добавим, ранее представитель немецкого правительства заявил, что сейчас у Берлина нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину.

Впрочем, Франция и Польша пытаются убедить Германию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.