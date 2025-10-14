У Німеччині закликали зняти заборону на експорт зброї до Ізраїлю, - Politico

Двоє провідних депутатів із правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца закликали уряд Німеччини скасувати обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Німеччина частково призупинила експорт зброї до Ізраїлю у серпні, заборонивши експорт озброєнь, які могли бути використані в Секторі Газа. З того часу уряд не схвалив жодного нового експорту.
Тепер, коли Ізраїль припинив бойові дії й підписана мирна угода, лідери парламентської групи ХДС/ХСС закликали змінити цю політику.
Очільник парламентської групи ХСС Олександр Хоффманн заявив журналістам, що "санкції проти Ізраїлю слід зняти негайно".
Його підтримав представник ХДС Єнс Шпан, який зазначив, що остаточне рішення ухвалить Федеральна рада безпеки - урядовий комітет, що визначає політику у сфері національної безпеки.
Нагадаємо, вчора, 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.
Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.
"Я думав, що це буде, ймовірно, найскладнішою, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був приголомшливий набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", - зазначив Трамп.
До того ж вчора стало відомо, що ХАМАС звільнив всіх 20 ізраїльських заручників, які потрапили в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Крім того, бойовики передали чотири труни з останками загиблих.