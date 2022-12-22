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У Німеччині закликали передати Україні Patriot після рішення США

Фото: у Німеччині закликали передати Україні Patriot після рішення США (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після оголошення США про поставку Україні зенітних ракет Patriot, Християнсько-соціальний союз звернувся до Федерального уряду з проханням надати такі ж системи озброєння Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За словами генерального секретаря ХСС Мартіна Губера, хід війни показав, що Україні найкраще допомагати зброєю, "щоб мати можливість протистояти російській агресії". Тому уряд Німеччини має ще більше підтримувати Україну постачанням зброї, а також ракетами Patriot.

Губер також звернувся з проханням про поставку в Україну бойових танків Leopard.

Окрім цього, голова Комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн запропонувала розділити з США військову підтримку України.

"США постачають ракети Patriot, а нам треба терміново зробити поштовх, щоб доставити Leopard 2 разом з бронетранспортерами Marder з нашого складу в Україну", - сказала вона.

Зазначимо, що ще вчора у німецькому уряді заявляли, що країна не планує передавати Україні Patriot, оскільки після передачі трьох ППО Польщі, Німеччина не має у своєму розпорядженні інших систем цього типу.

Нагадаємо, 21 грудня США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги.

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