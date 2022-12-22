RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии призвали передать Украине Patriot после решения США

Фото: в Германии призвали передать Украине Patriot после решения США (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После объявления США о поставке Украине зенитных ракет Patriot, Христианско-социальный союз обратился к Федеральному правительству с просьбой предоставить такие же системы вооружения Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По словам генерального секретаря ХСС Мартина Губера, ход войны показал, что Украине лучше помогать оружием, "чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии". Поэтому правительство Германии должно еще больше поддерживать Украину снабжением оружия, а также ракетами Patriot.

Губер также обратился с просьбой о поставке в Украину боевых танков Leopard.

Кроме того, глава Комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн предложила разделить с США военную поддержку Украине.

"США снабжают ракеты Patriot, а нам нужно срочно сделать толчок, чтобы доставить Leopard 2 вместе с бронетранспортерами Marder с нашего склада в Украину", - сказала она.

Отметим, что еще вчера в немецком правительстве заявляли, что страна не планирует передавать Украине Patriot, поскольку после передачи трех ПВО Польши, Германия не располагает другими системами этого типа.

Напомним, 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощь