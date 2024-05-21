У Німеччині закликали МКС не рівняти ізраїльських чиновників з лідерами ХАМАС

В німецькому міністерстві звернули увагу, що палата попереднього судочинства тепер має прийняти рішення щодо клопотання генпрокурора МКС про видачу санкцій на арешт.

При цьому в прес-релізі вказується, що суду доведеться відповісти "на низку складних запитань", включаючи питання про його юрисдикцію та взаємодоповнюваність розслідувань "між постраждалими конституційними державами, такими як Ізраїль".

"Одночасна заява про ордер на арешт проти лідерів ХАМАС з одного боку та двох ізраїльських офіційних осіб з іншого створила хибне враження рівняння. Однак тепер суд повинен буде оцінити зовсім інші факти, які генпрокурор детально виклав у своїй заяві", - передали в МЗС Німеччини.

В міністерстві ФРН наголошують, що ватажки ХАМАСу "несуть відповідальність за варварську різанину, під час якої 7 жовтня в Ізраїлі були жорстоко вбиті, зґвалтовані та викрадені чоловіки, жінки та діти".

Крім того, додають у відомстві, угруповання ХАМАС продовжує утримувати ізраїльських заручників "у невимовних умовах, атакує Ізраїль ракетами та використовує цивільне населення Гази як живий щит".

"Уряд Ізраїлю має право й обов'язок захищати свій народ від цього. Зрозуміло, що застосовується міжнародне гуманітарне право з усіма його зобов'язаннями", - констатують в МЗС ФРН.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 20 травня головний прокурор МКС Карім Хан заявив про те, що суд домагається видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара.

В заяві Хана йдеться про те, що їх обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з нападом на Ізраїль 7 жовтня і подальшою війною в Секторі Газа.

В Ізраїлі різко відреагували на таку ініціативу, та назвали відповідні плани МКС обурливими. Також офіційні особи країни висловили очікування, що лідери вільного світу засудять цей крок.

Додамо, американський президент Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен у спільній заяві теж розкритикували плани МКС щодо ордера на арешт ізраїльського прем'єра.