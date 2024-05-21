В Германии призвали МУС не равнять израильских чиновников с лидерами ХАМАС

В немецком министерстве обратили внимание, что палата предварительного судопроизводства теперь должна принять решение по ходатайству генпрокурора МУС о выдаче санкций на арест.

При этом в пресс-релизе указывается, что суду придется ответить "на ряд сложных вопросов", включая вопрос о его юрисдикции и взаимодополняемости расследований "между пострадавшими конституционными государствами, такими как Израиль".

"Одновременное заявление об ордере на арест против лидеров ХАМАС с одной стороны и двух израильских официальных лиц с другой создало ошибочное впечатление уравнивания. Однако теперь суд должен будет оценить совсем другие факты, которые генпрокурор подробно изложил в своем заявлении", - передали в МИД Германии.

В министерстве ФРГ отмечают, что главари ХАМАСа "несут ответственность за варварскую резню, во время которой 7 октября в Израиле были жестоко убиты, изнасилованы и похищены мужчины, женщины и дети".

Кроме того, добавляют в ведомстве, группировка ХАМАС продолжает удерживать израильских заложников "в невыразимых условиях, атакует Израиль ракетами и использует гражданское население Газы как живой щит".

"Правительство Израиля имеет право и обязанность защищать свой народ от этого. Понятно, что применяется международное гуманитарное право со всеми его обязательствами", - констатируют в МИД ФРГ.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил о том, что суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главаря ХАМАС Яхьи Синвара.

В заявлении Хана говорится, что их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября и последующей войной в Секторе Газа.

В Израиле резко отреагировали на такую инициативу, и назвали соответствующие планы МУС возмутительными. Также официальные лица страны озвучили ожидание, что лидеры свободного мира осудят этот шаг.

Добавим, американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен в совместном заявлении тоже раскритиковали планы МУС по ордеру на арест израильского премьера.