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У Німеччині вважають, що російські активи можуть використати для виплати збитків від війни Україні

Фото: у Німеччині вважають, що російські активи можуть використати для виплати збитків від війни Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Німеччині заявили, що російські активи можуть бути використані для відшкодування збитків Україні від загарбницької війни, яку розв'язала РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Речник німецького уряду повідомив, що Берлін розглядає низку механізмів для забезпечення збитків від агресії РФ, причому один із них - це російські активи.

Нагадаємо, сьогодні на саміті Ради Європи утворили реєстр збитків для України. Він покладе початок майбутньому міжнародному комплексному механізму компенсації жертвам російської агресії.

Додамо, що Україна разом із міжнародними союзниками створює кілька реєстрів збитків від російського вторгнення.

РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно німецький уряд підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

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Війна Росії проти України