В Германии считают, что российские активы могут использовать для выплаты убытков от войны Украине

Спике немецкого правительства сообщил, что Берлин рассматривает ряд механизмов для обеспечения ущерба от агрессии РФ, причем одним из них – это российские активы.

Напомним, сегодня на саммите Совета Европы образовали реестр убытков для Украины. Он положит начало будущему международному комплексному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

Добавим, что Украина вместе с международными союзниками создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.

РБК-Украина также сообщало, что недавно немецкое правительство подтвердило выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

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