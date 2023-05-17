RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии считают, что российские активы могут использовать для выплаты убытков от войны Украине

Фото: в Германии считают, что российские активы могут использоваться для выплаты убытков от войны Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Германии заявили, что российские активы могут быть использованы для возмещения ущерба Украине от захватнической войны, которую развязала РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Спике немецкого правительства сообщил, что Берлин рассматривает ряд механизмов для обеспечения ущерба от агрессии РФ, причем одним из них – это российские активы.

Напомним, сегодня на саммите Совета Европы образовали реестр убытков для Украины. Он положит начало будущему международному комплексному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

Добавим, что Украина вместе с международными союзниками создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.

РБК-Украина также сообщало, что недавно немецкое правительство подтвердило выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины