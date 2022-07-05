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Зеленский назвал ключевой принцип гарантий безопасности для Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 12:48
Зеленский назвал ключевой принцип гарантий безопасности для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО. Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может находиться в "серой зоне" безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время 26-го ежегодного правительственного круглого стола The Economist.

"Мы видим, что Россия приняла это решение, что Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО. В Москве говорят: пусть вступают. Хотя еще недавно из России звучало, что Альянс должен вернуться на рубеже 1997 года. Это свидетельствует в пользу того, что коллективные гарантии безопасности работают", - сказал он.

Как отметил Зеленский, сейчас Украина не в НАТО и когда обращалась, чтобы начать движение к членству, получила отрицательный ответ даже на просьбу о Плане действий относительно членства.

"Но это не повод для нас останавливаться. Мы нуждаемся в такой системе гарантий безопасности, такого пространства безопасности, который сможет быть действенным даже в условиях, когда мы не в Альянсе. Главная цель, чтобы не было серой зоны безопасности", - сказал он.

По его словам, Украина сейчас на пути в НАТО и должна быть определенность, что делать, чтобы не допустить агрессии, что делать, чтобы немедленно прекратить агрессию, которая началась.

"Мы хотим дать на это ответ. И сейчас прорабатываем их с нашими партнерами, с теми государствами, которые собственно и смогут стать гарантами. Если бы такая система была сейчас, то не было бы этой войны", - сообщил президент.

Зеленский заявил, что если бы Украина гарантированно получила поддержку оружием, санкциями против агрессора, немедленную изоляцию агрессора, конфискацию активов агрессора и всех связанных с ним субъектов, то сейчас Украина не была бы жертвой самой страшной войны в Европе со времен Второй мировой.

По его словам, сейчас делается, чтобы больше не было ни одной серой зоны, в которой могла бы оказаться Украина. "Мы стали кандидатом на вступление в ЕС и сделаем все для интеграции по всем направлениям", - сказал он.

"Мы создадим эффективную систему гарантий безопасности, которая защитит Украину, пока мы не в НАТО. В чем наш принцип? Россия рассматривает территорию нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит дать безопасность Украине - это дать долгосрочную безопасность всей Европе", - добавил Зеленский.

Напомним по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" на референдуме вступление в НАТО поддержали бы 76% украинцев, против - 10%.

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