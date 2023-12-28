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У Німеччині вважають, що Європа не зможе компенсувати допомогу США для України

Фото: у Німеччині вважають, що Європа не зможе компенсувати допомогу США для України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина та Європейський союз загалом не зможуть компенсувати втрату підтримки Сполучених Штатів Америки для України.

Про це заявив лідер німецької партії "Зелені" Омід Нуріпур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

"Навряд чи можливо просто компенсувати те, чого американці досягли до цього часу, ні в матеріальному, ні в грошовому плані. Але, звичайно, в цьому випадку ми, європейці, повинні будемо посилити нашу підтримку України", - сказав німецький політик.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

22 грудня президент США Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України, а саме виділення 300 млн доларів.

А вчора держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

 

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