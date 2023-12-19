Сенат США про схвалення пакета допомоги Україні: ймовірно, рішення буде відкладено до січня
Сенат Конгресу США, ймовірно, перенесе схвалення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.
"Я сподіваюся, що вони (учасники переговорів, - ред.) підготують текст, сядуть, засукають рукава і закінчать роботу, як тільки ми повернемося в січні", - сказав Сенатор Дік Дурбін.
Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл сказав, що учасники процесу "досягають повільного і стабільного прогресу".
Що передувало
Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.
Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.
Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули ще тиждень.
Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями про запит президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.
Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, – у матеріалі РБК-Україна.
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