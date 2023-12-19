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Сенат США про схвалення пакета допомоги Україні: ймовірно, рішення буде відкладено до січня

США, Вівторок 19 грудня 2023 20:50
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Сенат США про схвалення пакета допомоги Україні: ймовірно, рішення буде відкладено до січня Фото: в Сенаті США не очікують схвалення пакету допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенат Конгресу США, ймовірно, перенесе схвалення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

"Я сподіваюся, що вони (учасники переговорів, - ред.) підготують текст, сядуть, засукають рукава і закінчать роботу, як тільки ми повернемося в січні", - сказав Сенатор Дік Дурбін.

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл сказав, що учасники процесу "досягають повільного і стабільного прогресу".

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули ще тиждень.

Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями про запит президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, – у матеріалі РБК-Україна.

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