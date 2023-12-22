Байден підписав рекордний бюджет Пентагону з коштами для України

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Цей законопроект про оборонну політику Штатів минулого тижня був ухвалений Конгресом.

Закон передбачає 886 млрд доларів щорічних військових витрат і санкціонує, серед іншого, продовження допомоги для України - зокрема виділення 800 мільйонів доларів, та стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні - на це передбачається 11,5 мільярда доларів.

"Сьогодні я підписав закон H.R. 2670, "Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік" ("Акт"). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства",, - йдеться в повідомленні.

Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної "для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".

"Моя адміністрація з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якнайшвидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення Закону викликають занепокоєння", - додав американський президент.

Що передувало

Нагадаємо, 14 грудня Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, що виділяє рекордні 886 млрд доларів щорічних військових витрат. При цьому проект американського президента Байдена про допомогу Україні на 61 млрд доларів, як очікується, буде розглянуто окремо.

Проект був прийнятий за сильної підтримки як демократів, так і республіканців, обійшовши партійні розбіжності із соціальних питань.

Цей законопроект продовжує один захід допомоги Україні - Ініціативу сприяння безпеці України - до кінця 2026 року, дозволяючи виділяти 300 млн доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, та наступного.

Зауважимо, що раніше Байден просив Конгрес схвалити допомогу для України на 61 млрд доларів. Цей запит на надзвичайні витрати застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні, допоки демократи не погодилися на значне посилення імміграційного законодавства.

14 грудня відповідний законопроект був відправлений на підпис Байдену.